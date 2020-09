Brand appartementsgebouw Anderlecht: "Twee personen die uit  het raam hingen gered"

Er woedde vanmorgen een korte, maar hevige brand in een appartementsgebouw in de wijk Peterbos in Anderlecht. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse want de brand dreef twee bewoners van een appartement op de zesde verdieping tot het uiterste: "Bij aankomst hingen er twee personen uit het raam die om hulp riepen, en die hebben we uit hun hachelijke situatie bevrijd met een steekladder en met de ladderwagen, die vlakbij kon worden opgesteld", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer