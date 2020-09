China heeft 380 heropvoedingskampen gebouwd om Oeigoeren vast te houden

Maar dat blijkt niet zo te zijn. "Het bewijs in deze database toont dat ondanks de beweringen van Chinese functionarissen over gedetineerden die afstudeerden uit de kampen, er in 2019 en 2020 aanzienlijke investeringen in de bouw van nieuwe detentiecentra zijn gedaan", zei onderzoeker Nathan Ruser van ASPI aan The Guardian.

