Dansen op trouwfeesten niet toegelaten: dj's klagen gebrek aan financiële steun aan

Gelukkig draaien dj's niet enkel op trouwfeesten, al valt er aan andere events ook niet veel te verdienen, vertelt De Bie. "Sportevenementen zijn voor ons bijvoorbeeld grote boekingen, maar die dreigen ook in het water te vallen. Dat is zuur." Ter compensatie ging het DJ-team al creatief aan de slag. Zo draaiden ze hun sets een tijdje via Facebook-live. "Maar dat mag ook niet meer. Volgens de Europese wetgeving mag je geen muziek streamen die niet van jou is."