De nieuwe quarantaineregels helder voor je uitgelegd

"Maar het is natuurlijk duidelijk dat mensen die regels beter gaan opvolgen als het hen haalbaarder lijkt. In dat opzicht is dit wel een goede aanpassing. Twee weken quarantaine, dat is voor de meeste mensen onrealistisch", zegt professor Goosens. "Je doet het dan inderdaad beter kort en goed."

Volgens professor Goossens is het dan wel belangrijk om ook de tweede week extra voorzichtig te zijn. "Ook na een negatieve test, kan het zijn dat je in die tweede week toch nog symptomen ontwikkelt. Daarom moet je in die week na de quarantaine ook nog enorm voorzichtig zijn. Draag je mondmasker, was je handen, hou afstand. Die boodschap had men gisteren ook moeten brengen."