Dodelijk verkeersongeval in Drongen, parket vraagt aanhouding 29-jarige man

Door een nog ongekende reden is die ochtend een wagen van de weg geraakt in Baarle. De auto botste tegen een aantal bomen en een verlichtingspaal en kwam tot stilstand in een gracht. Een van de inzittenden, een 25-jarige vrouw uit Tielt, werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. Een 29-jarige man uit Deinze, die ook in de auto zat, raakte zwaargewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.