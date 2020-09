Traiteur start drijvend restaurant in Hoeilaart: "Door corona moeten we onszelf heruitvinden"

"Omdat we de laatste tijd veel minder werk hebben, moesten we onszelf wel opnieuw uitvinden", vertelt traiteur Lieven Dujardin uit Hoeilaart . "Samen met de gemeente zijn we dan op het idee gekomen om vlotten op de vijver van Hoeilaart te zetten. Daarop komen dan tafels en stoelen, en zo kunnen mensen een tafeltje reserveren op het water, in openlucht dus. Dat kan voor vier, zes of acht personen. We moesten wel andere dingen zoeken om extra inkomsten te hebben, want het cateringleven staat op een laag pitje. Wij verdienen nu 10 à 20 procent van wat we gewoonlijk verdienen."