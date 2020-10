Eerste beurs in Kortrijk Xpo: “Superblij, maar de komende weken gaan er veel leveranciers sneuvelen”

Grote evenementenhallen waren de eersten die moesten sluiten tijdens de coronacrisis. Dat is al 7 maanden geleden. Kortrijk Xpo is opgelucht dat ze eindelijk kunnen herstarten. “Wij zijn uiteraard superblij”, zegt Mestdagh. Het is wel een externe organisator die een hal huurt. “Tools4schools” is een beurs voor het onderwijs. Maar wij zijn zelf al bezig in het buitenland. We hebben er al georganiseerd in Kopenhagen en Rotterdam.”

De coronamaatregelen moeten uiteraard opgevolgd worden. “Mensen moet zich registreren, er moet voldoende ruimte zijn, de afstandsregels moeten gerespecteerd worden en ze moeten mondmaskers dragen”.