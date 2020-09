Epidemioloog Pierre Van Damme: "Buitenlandse collega's vragen mij waar we in België mee bezig zijn

"We hebben nood aan een duidelijke context. Ik wacht angstvallig op de barometer met kleurcodes en bijhorende maatregelen. Het is dus een gemiste kans voor de Nationale Veiligheidsraad. Het is begrijpelijk dat er afhankelijk van de ernst van de epidemie meer of minder contacten toegelaten worden. Maar nu heeft de NVR besloten om meteen het meest optimistische getal van vijf contacten per persoon in te voeren. Ik benadruk dat we 2.000 besmettingen per dag hebben en het aantal hospitalisaties stijgt, net zoals de gevallen op de intensieve zorg."

Van Damme stipt ook enkele positieve beslissingen aan. "De vermindering van het aantal quarantainedagen naar 7 en de schrapping van de mondmaskerplicht op plekken buiten zonder veel volk, juich ik toe."