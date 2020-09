Had regering "barometer" samen met nieuwe regels moeten invoeren? "Makkelijker om pionnen en spelregels samen te tonen"

Volgens Vlieghe was het dus beter geweest als er gisteren meteen al duidelijk gecommuniceerd was over die barometer ook. "Wij hebben een voorstel op tafel gelegd, maar alles staat of valt met wat je aanvaardt als risico voor de maatschappij en dat is een politieke beslissing. Ons voorstel is gepubliceerd, iedereen kan dat lezen. De politieke beslissing is: vanaf wanneer vind je het nodig om van geel naar oranje en van oranje naar rood te gaan? Als daar onvoldoende overeenstemming is, moet daar inderdaad nog aan gesleuteld worden."