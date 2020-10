Fanfares uit Kasterlee vinden onderdak in discotheek: "Zo wordt de dansvloer nog eens gebruikt"

Ook fanfares hebben het moeilijk in tijden van corona. Hun lokalen zijn vaak te klein om coronaproof te kunnen repeteren, want bandleden moeten minstens 4 meter afstand kunnen houden van elkaar. Dat is niet overal even vanzelfsprekend. Fanfare De Kempenzonen uit Tielen en fanfare De Kunstminnaars uit Kasterlee zochten daarom al enkele weken naar een geschikt repetitielokaal. De uiteindelijke oplossing vonden ze in discotheek Cobra-Deluxe in Lichtaart.