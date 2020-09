Meer dan helft fietspaden langs gewestwegen zijn onveilig of oncomfortabel: "Oud zeer"

"Dit rapport drukt ons met de neus op de feiten: er is nog veel werk", beaamt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Er zijn een aantal verklaringen voor. We moeten keuzes maken. Er zijn de procedures, ik weet dat dat altijd de olifant in de ruimte is, maar het is wel zo. In Vlaanderen is alles volgebouwd, we hebben vaak niet de ruimte om fietspaden te maken conform alle regels. Kiezen we dan voor een snelle oplossing, waar fietspaden wel veilig zijn, maar misschien niet breed genoeg? Of starten we een procedure om een grote heraanleg te doen? In dat geval kan het jaren duren."