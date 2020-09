Fotografen schenken gratis fotoshoot aan zorgverleners: "We willen iets terugdoen voor hun inzet"

Een team van fotografen uit Vlaanderen organiseert op 3 en 4 oktober gratis fotoshoots voor zorgverleners en hun gezin. "We willen graag iets terugdoen voor hen. Zij zetten zich zo hard in tijdens deze pandemie. Er is natuurlijk niet veel dat we kunnen doen, maar als fotograaf kunnen wij hen wel een mooi beeld schenken", zegt Griet Lievens van Fotostudio Smitz in Eeklo, een van de deelnemende fotografen.

De fotoshoot duurt een kwartier en achteraf ontvang je een digitaal bestand en een afdruk van de foto. Lievens: "Het is de bedoeling dat je samen met je gezin op de foto gaat. Tijdens deze drukke coronatijden zien de zorgverleners hun gezin waarschijnlijk wat minder. En dan kan je achteraf de foto misschien wel ergens op je werkplek zetten."

Lees voort onder de foto.