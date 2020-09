Gentse uitgeverij organiseert boekenfestival in Gent: “We missen de Antwerpse boekenbeurs”

“We organiseren dit festival omdat de boekenbeurs in Antwerpen is weggevallen”, vertelt organisator Pieter Vanderhaegen. “Toen we dat nieuws hoorden, hebben we beslist om een alternatief op poten te zetten. We zijn gaan samenzitten met een aantal boekhandelaren en cultuurhuizen zoals het S.M.A.K en De Krook. We hebben hen gevraagd of we bij hen enkele activiteiten mogen organiseren met onze auteurs en iedereen reageerde erg enthousiast.”