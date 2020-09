Granaat gevonden in Groot-Bijgaarden

De granaat is donderdagmiddag gevonden bij werkzaamheden in de Elzenstraat in Groot-Bijgaarden. Daar vernieuwen arbeiders een brug over de treinsporen. Het projectiel is ontdekt toen aarde werd weggegraven. De politie van Dilbeek werd verwittigd. De agenten hebben de ontmijningsdienst DOVO erbij gehaald en die heeft de granaat opgehaald.