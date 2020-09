Herfststorm Odette trekt morgenavond over het land, KMI geeft code oranje voor kust en West-Vlaanderen

Ook weerman Frank Deboosere waarschuwt voor de eerste najaarsstorm. "De bomen staan nog in blad, dus ze zullen meer wind vangen en dus is de kans groter dat ze omwaaien. Het is dus aan te raden om je auto op vrijdagavond niet onder een boom te parkeren."

Omdat het om een noordwesterstorm gaat, zal de wind loodrecht op de kustlijn blazen. "Gelukkig zitten we met zogenaamd "doodtij", stelt Deboosere gerust. "Dat wil zeggen dat het water bij hoogtij minder hoog komt. Door de stormwind wordt het zeewater dan wel richting kust opgestuwd, maar daar verwachten we niet veel problemen. Dat zou anders zijn moesten we met bijvoorbeeld springtij zitten."