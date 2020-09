In 2035 geen benzineauto’s meer in Amerikaanse staat Californië

De stap komt op het moment dat Californië de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervindt. De laatste tijd wordt de staat meer en meer getroffen door grote natuurbranden. Volgens Newsom is dat deels het gevolg van de opwarming van de aarde. Alleen al dit jaar ging 3,6 miljoen hectare bos in vlammen op.

Newsom hoopt dat hij andere Amerikaanse staten ook zo ver krijgt om dergelijke stappen te zetten. "Iedereen verdient het om een auto te hebben waarvan je kinderen geen astma krijgen", aldus de gouverneur. Verder wees hij op de stijgende zeespiegel door het smelten van gletsjers, die een potentieel gevaar vormt voor kustlijnen.

Het decreet dat Newsom woensdag uitvaardigde geeft automakers 15 jaar de tijd om een overgang te realiseren. In de regeling staat niet concreet of per 2035 verkochte personenauto's aangedreven moeten worden door accu's of dat alternatieven als waterstof ook toegestaan zijn. De enige eis is dat de uitstoot nul moet zijn.

Vrachtwagenmakers krijgen tien jaar extra de tijd. Zij moeten tegen 2045 de uitstoot van schadelijke stoffen tot nul hebben gebracht. Californië is met 40 miljoen inwoners de vijfde economie van de wereld. In de staat aan de Amerikaanse westkust bevindt zich onder meer techhub Silicon Valley.