Internationaal Energie Agentschap waarschuwt: zonder CO2-opslag en -hergebruik is klimaatopwarming  moeilijk tegen te houden

Het IEA is een intergouvernementele organisatie die de wereld wil verzekeren van duurzame energie. In een nieuw rapport heeft het agentschap bekeken hoe we wereldwijd energie kunnen opwekken zonder dat er CO2 in de atmosfeer terechtkomt. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van het klimaat. Zonder technieken die CO2 afvangen en opslaan of hergebruiken, valt de opwarming van het klimaat moeilijk af te remmen, zo luidt de conclusie van het rapport.