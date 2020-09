Onze topexperts dragen Duitsland als "coronavoorbeeld" aan, is dat terecht?

Dat Merkel "regelmatig en duidelijk" communiceert, is moeilijk te beoordelen. Het is zo dat Merkel niet nalaat te zeggen "dat het virus niet overwonnen is", "dat we voorzichtig moeten zijn", etc, maar dat is niet wezenlijk verschillend van wat de meeste Europese leiders zeggen.

Bovendien is Merkel juist niet de persoon die zich tot de bevolking richt in bijzondere mededelingen of toespraken op tv. Ze heeft zo weinig mogelijk gecommuniceerd over het virus, net omdat de bevoegheid bij de deelstaten ligt.

Dat ze alles wetenschappelijk zou uitleggen, berust eerder op een paar toevallige momenten. Merkel antwoordde op een aantal briefings op een eenvoudige manier op vragen over het virus. Het beeld is vooral gebaseerd op een antwoord half april, waarin ze het concept van de curve en overbelasting inderdaad zeer "didactisch" uitlegt.