Kan een Vivaldi-regering ooit uitgroeien tot een succes? Of is ze ten dode opgeschreven?

Dat Vivaldi zal mislukken, is inmiddels de mainstreamlezing geworden, gretig gevoed vanuit de oppositie van Vlaams Belang en N-VA. Maar is dat wel zo? Zou deze regering niet even goed een (relatief) succes kunnen worden? Zou ze in 2024 toch niet electoraal kunnen scoren?

Net zoals de regering Di Rupo: 541 dagen onderhandelen over een regering met de socialistische, liberale en christen-democratische families, en aan het einde van de rit gaan de partijen er aan Vlaamse kant op vooruit. Of in het geval van SP.A: licht achteruit in procenten maar zonder zetelverlies. (In Wallonië ging de PS van Di Rupo achteruit, CDH ook maar zonder zetelverlies, en MR won).

(Lees verder onder de grafiek).

Hoe de grafiek te lezen? De grafiek lijst de zetelevolutie op van de zes partijen in de regering Di Rupo, de totalen in beide landsgedeelten en het Belgische totaal . Bij de verkiezingen van 2014 hielden de zes partijen meer zetels over dan bij de start in 2010. De grote winnaar van die verkiezingen was natuurlijk N-VA, dat van 27 naar 33 ging, maar dat gebeurde ten koste van Vlaams Belang (van 12 naar 3) en niet van de regeringspartijen.