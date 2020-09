Kernenergie moet een plaats behouden in de Belgische energiemix

Hoe graag mijn collega’s en ikzelf ook zouden willen starten met de bouw van deze nieuwe nucleaire eenheden - ingenieurs maken namelijk graag nieuwe dingen - moet er een proces doorlopen worden dat toch wel enige tijd in beslag neemt.

Hoewel sommige van de nieuwere modellen reed goedgekeurd werden in het buitenland, dient een vergunningsproces ook in België doorlopen te worden, bovenop alle andere procedures. Dit neemt allemaal tijd in beslag, bovenop de bouwtijd. Met andere woorden: een nieuwe kerncentrale bouwen – groot of klein – voordat de huidige kerncentrales sluiten, is gewoon niet realistisch. En het zal ook een uitdaging worden om een gelijkaardig vermogen aan gas- of koolcentrales op zulke korte tijd te bouwen.

Het antwoord is dan eenvoudig. De snelste oplossing om voldoende geïnstalleerd vermogen te behouden, is (enkele van) de huidige kerncentrales moderniseren. Het blijkt ook uit onderzoek van EnergyVille dat dit een kostenefficiënte oplossing is. Bovendien is er voldoende technische expertise en ervaring binnen de Belgische nucleaire sector om de levensduurverlenging met 20 jaar veilig uit te voeren. De veiligheidsnormen zijn nog aangeschroefd en de kerncentrales werken zodoende tijdens hun verlengingsperiode onder zelfs betere veiligheidscondities dan ervoor.