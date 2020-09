Leuven is de meest innovatieve stad van Europa en wint 1 miljoen euro

Leuven stelde zich samen met Leuven 2030 en Leuven MindGate kandidaat, net zoals in 2018. Toen eindigde Leuven in de top drie en kreeg de Griekse hoofdstad Athena de iCapital Award. “Dat was een mooie erkenning voor onze stad, maar dit is toch de bekroning op ons werk”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Om mee te dingen naar de iCapital Award is het betrekken van inwoners bij het maken van de stad een belangrijk criterium. En laat dat nu het DNA van Leuven zijn. De Leuvenaar is heel betrokken. We werken elke dag met heel veel mensen samen om van Leuven de meest duurzame, sociale en welvarende stad van Europa te maken”, aldus de burgemeester.