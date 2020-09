Liveblog: Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft sterk toenemen

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, en de minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, zijn in quarantaine gegaan nadat mensen in hun omgeving besmet bleken te zijn met het coronavirus.

Een van de lijfwachten van Heiko Maas is besmet. De minister zelf heeft het virus niet onder de leden, zo is gebleken na een eerste test. Hoelang Maas in quarantaine blijft en in hoeverre zijn werk eronder te lijden heeft, is nog onduidelijk. Voor donderdag was een reis naar Jordanië gepland.



Peter Altmaier, van Economische Zaken, was in de buurt geweest van een medewerker van een minister uit een andere EU-lidstaat die positief testte. Altmaier zegt op Twitter dat hij vrijdag nog negatief had getest en dat hij zich goed voelt. Maandag was de Duitse minister nog de gastheer van een bijeenkomst van de EU-ministers van Economie. Hij zegt zelf uit voorzorg in quarantaine te gaan. Het is onduidelijk of hij rechtstreeks contact had met de besmette medewerker. Evenmin is duidelijk of nog andere ministers die aanwezig waren in quarantaine gaan.