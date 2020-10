Lokettenzaal Vlaams Parlement omgedoopt tot aula voor VUB-studenten

Ook medestudent Belinda is enthousiast over de nieuwe locatie. "Het allerbelangrijkste is dat we dit jaar les kunnen volgen", zegt ze. "Natuurlijk is het ook fijn om in zo'n gebouw les te krijgen. Het is een prestigieus gebouw in het centrum van Brussel. De campus van de VUB ligt ver van het centrum, dus het is fijn dat we hier nu veel tijd kunnen doorbrengen en ook eens in de Wetstraat kunnen lopen."