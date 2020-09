Man doodgestoken met schaar in carrosserie in Ukkel

“Ik kan bevestigen dat er een onderzoek is geopend voor doodslag”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “De feiten speelden zich rond de middag af in een carrosserie. De precieze omstandigheden zijn nog niet gekend. Het parket en de onderzoeksrechter gaan later vanavond nog ter plaatse voor een afstapping.”

Volgens een bron dicht bij het onderzoek werd het slachtoffer door een collega in de hartstreek getroffen met een schaar. Wat de aanleiding is van de fatale ruzie, is niet duidelijk. De vermoedelijke dader zou zijn opgepakt, maar dat kan het parket voorlopig niet bevestigen.