Mariabeeld met grote emotionele waarde gestolen uit kapel in Rumbeke: "Het was van mijn pas overleden vader"

De moeder van Vermander was de bloemen aan de kapel naast haar huis aan het verzorgen. Ze zag dat het raampje was stukgeslagen en het Mariabeeldje was verdwenen. “Mijn moeder was heel erg aangedaan. Het heeft veel emotionele waarde, want mijn vader bracht het zelf mee uit Lourdes. Mijn ouders zijn allebei erg gelovig. In de meimaand, Mariamaand, gingen we er altijd bidden. Mijn vader ging het gebed voor. ”

Voor Bjorn en zijn moeder is het een emotionele dag, want zijn vader zou vandaag jarig geweest zijn.