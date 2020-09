Marine redt drie onderkoelde transmigranten op zee

Het was het onderzoeksschip Belgica dat toevallig een rubberen bootje dobberend op volle zee opmerkte. Aan boord bevonden zich 3 jonge transmigranten. Ze waren onderkoeld. Het schip verwittigde de kustwacht en gaf de locatie door. Het marineschip Castor haalde hen uit het water.

Het zijn 3 jonge mannen uit Soedan. Ze zeggen allemaal minderjarig te zijn. Ze waren volgens hun eerste verklaringen in Frankrijk in zee gegaan. “Ze waren aanvankelijk met 12. Maar 9 sprongen al snel uit de boot en zwommen terug”, zegt Carl Decaluwé, de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. “De 3 bleven in het bootje. Dat is meer dan vermoedelijk afgedreven. Hoe lang ze al in zee zaten, is niet duidelijk.”

Eind juni was er een gelijkaardige reddingsactie. Toen werden ook 3 jonge mannen in een opblaasbaar bootje gevonden op 8 km voor de kust van Wenduine. Ze waren helemaal ontredderd omdat ze al 3 dagen al op zee aan het dobberen waren. “In beide gevallen hebben die jonge mannen geluk gehad”, zegt de gouverneur. “Ik ben er bijna zeker van dat er ook al fatale gevallen zijn geweest waarvan we niets weten.”

Transmigranten proberen de laatste tijd meer en meer om met een bootje het Kanaal over te steken en zo naar Groot-Brittannië te varen. Dat is levensgevaarlijk omdat ze één van de drukst bevaarde scheepsroutes van de wereld doorkruisen.