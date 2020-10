Meer inschrijvingen voor lessen Nederlands: "Een coronaproof en interactief lesaanbod"

Linguapolis zet sterk in op online lessen en schrijft de opvallende toename van de inschrijvingen daaraan toe. "We hebben onze taaldocenten op een korte tijd volledig voorbereid op het online lesgeven", zegt De Vos. "De docenten hebben dat intussen helemaal onder de knie. Ze brengen een gevarieerd en interactief lesaanbod. Zo kunnen we coronaproof kwalitatieve cursussen aanbieden."