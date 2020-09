Mondmasker niet meer verplicht in Kortrijk

Vincent van Quickenborne (Team burgemeester), de burgemeester van Kortrijk, past de mondmaskerplicht die er sinds augustus was binnen de ring dus aan. Op drukke plaatsen buiten, maar ook binnen in winkels en op het openbaar vervoer zal je nog altijd een mondmasker moeten dragen.

“Op een bepaald ogenblik hebben we beslist in samenspraak met virologen dat het op drukke plaatsen, zoals winkelwandelgebieden, verplicht moest zijn. Voor de duidelijkheid hebben we dat bepaald binnen de stadsring. Als er nu na advies van virologen wordt aangeraden dat het beperkt blijft tot binnen en tot drukke plaatsen zoals de markt, dan volgen wij dat op”, zegt Van Quickenborne.