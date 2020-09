Nieuw onderzoek: waarom worden sommige jonge en gezonde mensen toch zwaar ziek van het coronavirus?

Een tweede studie legt een andere afwijking bloot bij de ernstig zieke besmette patiënten. Deze mensen hebben namelijk bepaalde antilichamen of afweercellen die in plaats de vijand te bestoken de eigen afweercellen belagen. Meer bepaald de eiwitten van het type I-interferon. Ook een heel klein aantal niet besmette mensen (4 op 1.277) heeft dat soort defecte antilichamen. Daarom denken de onderzoekers dat de afwijking in het afweersysteem niet het gevolg is van de infectie met het coronavirus.

“Het onderzoek is een belangrijke stap vooruit bij het ontcijferen van de immunologische behandeling die we kunnen bieden aan patiënten met COVID-19,” stelt professor Haerynck, “We moeten deze behandelingen nog verder testen via klinische studies. Maar dit is duidelijk een mooi voorbeeld van hoe we gekende behandelingen voor andere ziekten nu kunnen overwegen bij COVID-19.”