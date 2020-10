Nieuw vastgoedproject in Vorst-Meerlaar: "Een dorp creëren binnen de bestaande dorpskern"

Volgens gemeenteraadslid Ils Van Hove (CD&V) was er in de gemeente veel vraag naar zo'n project. "We merken dat jonge starters op de privé-markt tegenwoordig heel moeilijk een woning kunnen vinden. Anderzijds is er de oude populatie met een vaak te groot huis dat te veel onderhoud vergt." Het woonproject moet voorkomen dat deze bewoners naar omliggende gemeenten uitwijken. "We willen hen hierin tegemoet komen", aldus Van Hove.