Nieuwe parking bij Park Tervuren: "Goede zaak om wildparkeren tegen te gaan"

Het parkeerterrein is aangelegd op een bufferbekken van Aquafin en er is plaats voor 100 wagens. De parking ligt erg centraal en dat is een goede zaak voor Tervuren, zegt schepen van Openbare Werken Werner Aerts: "Uiteraard is dat een zeer goede zaak want vroeger werd er aan wildparkeren gedaan in het park. En met de nieuwe parking willen we het parkeren voor de parkbezoekers centraliseren."

De betalende parking is er niet alleen voor de parkbezoekers: "Ook wie het Afrikamuseum wil bezoeken mag gerust gebruikmaken van de parking. Net zoals zij die het centrum van Tervuren willen bezoeken."