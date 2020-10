Nog 3 alternatieven voor Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren

Zoals bekend wordt de Noord-Zuidverbinding als een complex project aangepakt, waarbij alles opnieuw bekeken is. Er zijn nu nog drie mogelijkheden overgebleven. "We hadden zeven alternatieven", vertelt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Daarvan zijn er nu nog drie over, op weg naar een voorkeursbesluit in het voorjaar van volgend jaar. Belangrijk is dat de westelijke omleidingsweg, zoals die in 2012 op tafel lag, verdwijnt. We gaan nu verder met een oplossing onder de Grote Baan door, ofwel een oostelijke omleidingsweg."