Nog eens 24 studenten besmet met corona in Europacollege in Brugge: "Dat brengt het totaal op 46"

Begin deze week raakte bekend dat 22 studenten van het Europacollege besmet zijn. Gisteren zijn alle studenten getest en er zijn nu nog eens 24 positieve gevallen bijgekomen. "Dat brengt het totaal op 46 studenten", zegt burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V). "We gaan nu controleren of deze studenten ook andere mensen in Brugge besmet hebben. Gelukkig is er contacttracing gebeurd en is er gecheckt wie op café of op restaurant is geweest."

Alle studenten zitten in isolatie en worden per studentenhuis begeleid door een arts. Een iemand ligt in het ziekenhuis maar zal daar vermoedelijk snel buiten mogen.