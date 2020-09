Federale ombudsman: "Mensen verliezen geld door vereenvoudigde belastingaangifte"

De vooraf ingevulde aangifte is dus erg makkelijk. Maar de federale ombudsman krijgt er geregeld klachten over. Een onderzoek van de ombudsman toont nu aan dat veel burgers niet in staat zijn om dat document te controleren. "Daardoor verliezen mensen belangrijke fiscale voordelen die te maken hebben met bijvoorbeeld de hypothecaire lening of de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer", zegt de federale ombudsman David Baele. "We hebben dossiers waar het verlies kan oplopen tot enkele duizenden euro's. De situatie is des te zorgwekkender omdat het VVA de belangrijkste manier van aangifte geworden is."