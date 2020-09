Onderzoekers Universiteit Antwerpen werken aan ademtest voor corona

Aan de Universiteit Antwerpen zijn onderzoekers bezig met het ontwikkelen van een ademtest voor corona. De test is vergelijkbaar met een alcoholtest en zou je meteen vertellen of je het virus hebt. "De adem van iemand met COVID-19 is anders dan die van een gezond persoon. Die verschillen proberen we nu te analyseren", zegt onderzoeker Kevin Lamote van de Universiteit Antwerpen.