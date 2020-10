Antwerpse opera opent opnieuw de deuren, maar: "Voorlopig nog geen grote opera's gepland"

Vanavond opent Opera Ballet Vlaanderen opnieuw in Antwerpen. Op het programma staat 'Mozart deluxe', een concert met een kleine bezetting. Grote operaproducties zijn nog niet mogelijk door de coronamaatregelen.

"We hebben een alternatief programma voor het najaar uitgewerkt", zegt artistiek directeur Jan Vandenhouwe. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over kamerconcerten en liedrecitals. Maar we zijn heel blij dat we weer aan de slag kunnen, het is sinds maart geleden dat we nog konden optreden. "