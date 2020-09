Otegem bouwt een begijnhof: “Moderne woningen die er authentiek gaan uitzien”

Het centrale punt is de binnentuin. “Het is de bedoeling dat de bewoners door die tuin moeten voor ze hun huis kunnen binnengaan en dus hun buren kunnen ontmoeten. De binnentuin zal net als de begijnhoven van vroeger een kruidentuin zijn. Alle huizen hebben wel ook nog hun eigen tuin achteraan. Het is de bedoeling dat de bewoners een soort gemeenschap vormen en voor een stuk zullen samenleven. Het lijkt wat ouderwets, maar de grond is schaars, we moeten creatief zijn", besluit Vanhessche.

De werken zijn al volop bezig, het project zal klaar zijn rond eind 2021.