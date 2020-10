Ouderwetse toeter als brandalarm in basisschool in Meise: "Dit is echt niet meer van deze tijd"

"In elke school moet er een brandweerinstallatie zijn die naam waardig" zegt schepen Anciaux. "Maar in de Klimop werkt men nog met een toetertje uit de tijd van de voetbalsupporters. Dat is werkelijk een schande dat men, daar op die manier moet werken", voegt de schepen er nog aan toe. "De procedures zijn lopende., want wij moeten bij verschillende partijen prijzen opvragen. Wij gaan dat zo snel mogelijk aanpassen aan het jaar 2020. We vonden het echt schandalig, toen we dat hebben ontdekt, besluit schepen Roel Anciaux.