Pladijs is de vis van het jaar: "Hij is nu superlekker en goedkoop"

Pladijs is de "Vis van het jaar 2020". Die keuze is gemaakt door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Vlaamse visserijsector. Hilde Crevits (CD&V), minister van Landbouw en Visserij, maakte hem vandaag bekend in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. VLAM organiseert dit elk jaar om de rijkdom van de Noordzee te tonen. “De Vlaming is een gewoontedier. We willen ze op deze manier warm maken om andere soorten te proberen”, zegt Lilliane Driesen.