Politiegeweld, protesten en polarisatie: wat is er aan de hand in de VS?

Er gaat bijna geen week voorbij in de Verenigde Staten of er duiken beelden op van incidenten met politiegeweld. Dikwijls zijn zwarte burgers daar het slachtoffer van. Dat heeft een protestbeweging op gang gebracht die van de westkust tot de oostkust van zich laat spreken: Black Lives Matter. Soms ontspoort dat protest en wordt het zelfs gewelddadig. Intussen zie je ook al gewapende milities ontstaan, van zwarten en van blanken. Wat is er aan de hand in de VS? Amerikakenner Bert De Vroey zet een paar verklaringen op een rijtje in onderstaande video: