Premier Sophie Wilmès (MR) blikt vooruit: "Kans heel groot dat er binnenkort nieuwe beperkingen komen"

"We hebben gisteren beslist om de mogelijkheden voor sociale contacten voor iedereen aan te passen om de regels draaglijker te maken", aldus Wilmès. "Beter soepele regels die door veel mensen worden nageleefd dan te strenge regels waar niemand achter staat."

Dat de beruchte "bubbel van vijf" van de baan is, betekent niet dat het voortaan "vrijheid, blijheid" is voor iedereen. De regels voor de sociale contacten kunnen altijd worden verscherpt, mocht dat nodig blijken. "Hoe ernstiger de gezondheidssituatie, hoe meer het aantal aanbevolen contacten zal worden beperkt", zegt Wilmès.

Hoe moeten we dat nu interpreteren? Want het aantal besmettingen, in ons land zit wel degelijk in stijgende lijn. "Ik kan u al zeggen dat de kans heel groot is dat we binnenkort met meer beperkingen zullen komen, want de evolutie van de gezondheidstoestand in ons land is niet goed."