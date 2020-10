Provincie Limburg gaat problemen met Vrietselbeek in Dilsen-Stokkem sneller aanpakken

In Dilsen-Stokkem is er vandaag overleg geweest over de problemen met de Vrietselbeek. Gisteren liet de stad daar nog een dam afbreken die bevers daar hadden gebouwd. De beek was daardoor voor een deel drooggevallen en dat veroorzaakte geurhinder. Het stadbestuur heeft nu met de provincie en Aquafin enkele afspraken gemaakt. Zo zal de provincie, die de beek beheert, sneller ingrijpen als er zich problemen voordoen.