Psycholoog Koen Lowet: “Meer chaos dan duidelijkheid na Veiligheidsraad”

De oproep om vooral je gezond verstand te laten spreken kan niet werken, meent Lowet. “Wat is gezond verstand? De bubbel van 5 en hoe mensen die interpreteren is een goed voorbeeld. Ook als je beroep doet op gezond verstand, eindig je met heel uiteenlopende interpretaties daarvan. Zo werkt menselijk gedrag nu eenmaal.”

Terwijl de bubbels worden losgelaten hameren enkele universiteiten, waaronder de UHasselt, toch op het behoud van de bubbels. Lowet heeft begrip voor die houding maar het is nu wel chaos: “Ik begrijp zeer goed dat universiteiten die de expertise in huis hebben en de ernst van de situatie goed kunnen inschatten niet tevreden zijn met versoepelingen van de overheid. Dan is het ergens wel logisch dat ze een eigen advies geven. Het maakt duidelijk dat de huidige situatie niet ideaal is. Dat is jammer want corona is voor de samenleving niet alleen een probleem maar ook een kans. Als je een verbindende aanpak kan uitwerken kom je er als samenleving sterker uit. Helaas zien we dat het beleid net het omgekeerde doet en voor versplintering zorgt.”