"Migratie nog steeds gezien als bedreiging voor Europa" en "EU moet verenigd zijn": Samos reageert op nieuw migratiepact

"Het plan moet nu in de praktijk worden gebracht", zegt burgemeester Stantzos. "Het is een gezamenlijke overeenkomst waarvan ik niet weet hoe haalbaar die is. Dat zal moeten blijken in de komende maanden." Ook Molly Martin Brady vertelt dat er bij de hulpverleners een zekere scepsis is over dit "nieuwe mechanisme voor solidariteit".