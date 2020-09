Royals: woelige week voor Meghan Markle en prins Harry, de ene in de rechtbank, de andere door politiek kleur te bekennen

Advocaat David Sherborne, die recent Hollywoodacteur Johnny Depp bijstond in een rechtszaak tegen tabloid The Sun rond partnergeweld, werd geruild voor Justin Rushbrooke. Sherborne zou het te druk hebben.



In hun rechtszaak tegen The Mail on Sunday boekten Harry en Meghan een overwinning met de hulp van de advocaat, maar ze beten evengoed in het stof.



De rechter oordeelde in mei dat een aantal aspecten van de aanklacht van Harry en Meghan (voorlopig) ongegrond waren. Zo zou de beklaagde Associated Newspapers, de eigenaar van The Mail on Sunday, oneerlijk gehandeld hebben door bepaalde stukken uit de brief te laten en een verborgen agenda hebben om aanstootgevende verhalen over Meghan te brengen. Aantijgingen die volgens de rechter niet over de kern van de zaak gaan.