Russische autoriteiten leggen beslag op bezittingen oppositieleider Aleksej Navalny

De horecamanager Prigozhin kreeg vorig jaar een schadevergoeding van 88 miljoen roebel toegewezen, ofwel bijna een miljoen euro, in een zaak tegen Navalny en diens naaste medewerker voor het “beschuldigen van het bedrijf en voor morele schade”. Navalny en zijn kompanen gaven Prigozhin de schuld van een dysenterie-uitbraak onder schoolkinderen in Moskou die verband hield met besmette lunches. Prigozhin had eerder al gezworen Navalny te willen "ruïneren".