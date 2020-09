Stad Gent lanceert online corona-overzicht met lokale cijfers: "We willen iedereen zo breed mogelijk informeren"

"Zorgprofessionals en burgers vinden er terug hoeveel testen er de voorbije dag werden afgenomen in Gent, en hoeveel daarvan positief waren", klinkt het in een persbericht. "Daarnaast staan er in het dashboard ook gegevens over de incidentie op 7 en op 14 dagen, en het aantal positieve testen per leeftijdscategorie." Bovenaan staat telkens een korte duiding over de huidige situatie in de Arteveldestad.