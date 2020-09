Stan Van Samang wordt ondernemer Harry Peeters in de Eén-serie "Thuis": "Niet lang moeten nadenken om mee te doen" 

"Harry is een hardwerkende zelfstandige, een ondernemer", zegt Van Samang over zijn nieuwe personage bij "De grote Peter Van de Veire ochtendshow" op MNM. “Hij laat zich graag omringen door the rich and famous, dat is de wereld waarin hij elke dag werkt. Hij is ambitieus en gaat voor zijn projecten op werkvlak maar ook op privévlak."



"Gevraagd worden om te gaan acteren in een fictiereeks als "Thuis" is een hele eer. Ik heb er niet te lang over moeten nadenken om dat te doen. Ik kijk er alvast enorm naar uit om straks samen te werken met deze geoliede machine (die al hónderden jaren meegaat). Ik voel me nu al "Thuis" bij al deze fijne collega’s”, aldus Van Samang met een knipoog.

De acteur/zanger was eerder al op Eén te zien, in onder meer die andere fictiereeks "Zie mij graag" (foto onder). Daarin speelde hij drie seizoenen Ben.