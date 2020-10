Het sneeuwt jenever in Hasselt en omstreken 

In Hasselt start morgen een tentoonstelling over jenever. “Straks gaat het jenever sneeuwen” is een boek waarin 148 jenevergedichten in gebundeld staan. Het boek is meteen het uitgangspunt voor een tentoonstelling rond jenever. Volgens Davy jacobs, directeur van het Jenevermuseum, haalt het poëzie weg uit zijn cliché. "Het belang van dit project is om jenever op een zo'n origineel mogelijke manier in de foto te plaatsen. Dit keer doen we dat aan de hand van een poëtische totaalbeleving. Er is een bloemlezing gemaakt, maar ook een tentoonstelling waar er interactief en coronaproof installaties staan ​​in verband met jenever en zijn gedichten."

Studenten grafisch ontwerp van Hogeschool PXL zorgden voor de vormgeving van het boek. De tentoonstelling zelf werd bedacht door studenten scenografie van de UHasselt.