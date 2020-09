Terwijl de universiteiten preken vanuit hun ivoren toren, brokkelt die langzaam af

Ik zeg dit omdat ik er niet langer van overtuigd ben of universiteiten er nog toe in staat zijn om de juiste prioriteiten te stellen. Ik dacht dat ze geleerd hadden van de snelle omschakeling gedurende vorig academiejaar. Want daar zijn ook fouten gemaakt.

In juni stonden sommige universiteiten een afwezigheid op examens toe vanuit religieuze reden, maar niet als studenten aantoonbaar ziek waren. In tijden van een gezondheidscrisis waren dit funeste beslissingen, die onder druk gelukkig snel zijn aangepast. Maar ik ben niet langer overtuigd dat ze daar effectief van geleerd hebben. Ondanks de tijd en het voortschrijdend inzicht vrees ik dat ze in dezelfde val zullen trappen. Of dit onkunde, onmacht, of oprechte faling is, valt moeilijk te achterhalen. Wat echter wel gezegd kan worden, is dat het ronduit schandalig is.